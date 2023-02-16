Oyun çadırına giren depremzede çocukların mutlulukları kameraya yansıdı | Video
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kurulan oyun çadırına giren depremzede çocukların mutlu olduğu anlara kameraya yansıdı.
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