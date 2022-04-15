Pendik’te sokak ortasında silahlı kavga kamerada | Video

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Pendik'te alacak verecek meselesinden çıkan kavgada şahıslar sokak ortasında birbirine girdi. Kavgaya karışan iki kişi tabancayla vurularak yaralandı. Sokak ortasında yaşanan kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.
Sokak ortasında yaşanan kavga anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir restorandan çıkan şahıslar sokak ortasında birbirlerine giriyor. Çevredeki kalabalığın şahısları ayırmaya çalışmasına rağmen şahıslar birbirlerine saldırmaya devam ediyor.