PKK'nın faaliyetlerine katılan şahıs Kayseri'de yakalandı | Video 15.08.2024 | 15:18 Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda; KK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı tespit edilen bir kişi yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda; PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı tespit edilen A.F. (47) yakalanarak gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.