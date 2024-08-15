Video Yaşam PKK'nın faaliyetlerine katılan şahıs Kayseri'de yakalandı | Video
PKK'nın faaliyetlerine katılan şahıs Kayseri'de yakalandı | Video

PKK'nın faaliyetlerine katılan şahıs Kayseri'de yakalandı | Video

15.08.2024 | 15:18

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda; KK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda; PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı tespit edilen A.F. (47) yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
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