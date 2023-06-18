Video Yaşam Rahat tavırları pes dedirtti! YKS'ye telefonla konuşarak girmeye çalıştı, sınav kağıdını unuttu | Video
Rahat tavırları pes dedirtti! YKS'ye telefonla konuşarak girmeye çalıştı, sınav kağıdını unuttu | Video

Rahat tavırları pes dedirtti! YKS'ye telefonla konuşarak girmeye çalıştı, sınav kağıdını unuttu | Video

18.06.2023 | 12:46

Yurt genelinde ÖSYM tarafından yapılan YKS’ye girmek için sabahın erken saatlerinde okullara gelen öğrencilerden birisi Edirne’de sınava 1 dakika kalmasına rağmen rahat tavırlarıyla birlikte cep telefonuyla konuşarak salona girmeye çalıştı.

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Edirne'de ÖSYM tarafından TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek olan YKS'nin ikinci oturumu başladı. Saat 10.15'te başlayan ikinci oturumun yapıldığı Trakya Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi sınav salonuna geç kalan öğrencileri sınav salonu yetkililerinin çabalarıyla sınava geç kalmaktan kurtarıldı.

Saat 10.00 itibari ile salona girişlerin sona ermesine 1 dakika kala bir aday öğrenci rahat hareketlerle elindeki telefonla konuşarak salona girmeye çalıştı. Daha sonra öğrencinin sınav giriş kâğıdının da yanına almayı unuttuğu görüldü. Unuttuğu sınav giriş belgesi bir tanıdığı tarafından yetkililere verilerek son anda sınava girmesi sağlandı.

Sınava geç kalan bazı öğrencilerde kasarak son anda sıvan salonuna girmeyi başardı. Bir yıl boyunca sınava hazırlanan öğrenciler içeride ter dökerken aileleri ise dışarıda Kuran okuyarak başarılı olmaları için dua etti.

"İNŞALLAH GELECEKLERİNİ KURTARIRLAR"
Sınava giren öğrenci velisi Gültekin Özcan, kızının bir yıl boyunca büyük stres yaşadığını belirterek, "Bizim için çok büyük bir stres oldu şimdi ikinci oturum sınavı için kızım içeri girdi. Bizde biraz da olsa rahatladık. Artık gerisi onlara kalmış. Allah herkesin evladına en iyi sonucu alabileceği başarılar nasip eylesin. Geleceğini kurtarıp iyi bir iş sahibi olsunlar inşallah" dedi.

"SINAV HALİNDE STRES YAPIYOR"
Geçtiğimiz yıl girdiği sınavda kızının stres yaptığı için istediği bölümü kazanamadığını ifade eden Mevlüt Çaylar, "Geçen yıl kızım sınava girmişti ve stres yaşamıştı. Dün de yapılan 1. oturumdaki sınavda yine stres yaptı. Sınav halinde stres yapıyor. Biz onların velileri olarak daha çok heyecanlıyız" diye konuştu.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu yıl açıklanan verilere göre, AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. Sınav, 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanıyor. AYT'de 345 bin 898 kişi görev alıyor.

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