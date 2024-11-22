Video Yaşam Restorandaki odun sobası faciası: Görüntüler dehşete düşürdü!
Restorandaki odun sobası faciası: Görüntüler dehşete düşürdü!

Restorandaki odun sobası faciası: Görüntüler dehşete düşürdü!

22.11.2024 | 11:18

Afyonkarahisar’da dün akşam saatlerinde bir akaryakıt istasyonu yanında bulunan restoranda meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin yaralandığı yangının çıkış nedenin odun sobasının bir anda tavanda bulunan hasırlara sıçraması nedeniyle çıktığı öğrenildi.

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