Restorandaki odun sobası faciası: Görüntüler dehşete düşürdü!

Afyonkarahisar’da dün akşam saatlerinde bir akaryakıt istasyonu yanında bulunan restoranda meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 17 kişinin yaralandığı yangının çıkış nedenin odun sobasının bir anda tavanda bulunan hasırlara sıçraması nedeniyle çıktığı öğrenildi.