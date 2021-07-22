Video Yaşam Rize'deki selde yaşanan can pazarı kamerada | Video

Rize'deki selde yaşanan can pazarı kamerada | Video

Rize'deki selde yaşanan can pazarı kamerada | Video
22.07.2021 | 11:03

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Rize, 8 gün aradan sonra yeniden sele teslim oldu. Fındıklı ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından dereler taştı, yollar kapandı, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Sağanağın sürdüğü kentte bazı köy yolları da ulaşıma kapandı.

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