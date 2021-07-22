Rize'deki selde yaşanan can pazarı kamerada | Video
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Rize, 8 gün aradan sonra yeniden sele teslim oldu. Fındıklı ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından dereler taştı, yollar kapandı, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı. Sağanağın sürdüğü kentte bazı köy yolları da ulaşıma kapandı.