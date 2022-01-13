Video Yaşam Sağlıkçılar kar, tipi ve fırtınaya rağmen köy köy gezip aşılama yapıyor | Video
Sağlıkçılar kar, tipi ve fırtınaya rağmen köy köy gezip aşılama yapıyor | Video

Sağlıkçılar kar, tipi ve fırtınaya rağmen köy köy gezip aşılama yapıyor | Video

13.01.2022 | 10:58

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Kış mevsiminin çetin geçtiği Ardahan'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kar ve tipiye rağmen kırsaldaki köylere ulaşarak vatandaşların aşısını yapıyor.

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