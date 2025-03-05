Sahibi tarafından havaalanında terk edilen kedi viral oldu | Video
Sahibi tarafından havaalanında terk edilen bir kedi, bir veteriner ve hayvan kurtarma görevlisinin ona daha iyi bir yuva vermek için yola çıkmasıyla sosyal medyada viral oldu.
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