Sahte para çetesine şafak operasyonu: 16 gözaltı kararı | Video

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Mersin’de sahte paraları piyasaya süren şahıslara yönelik operasyon başlatıldı. 16 adrese eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirilirken, şahısların yaklaşık 600 bin lira sahte parayı piyasa sürdükleri tespit edildi.
Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.