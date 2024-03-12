Samsun'da 2 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan adliyeye sevk edildi | Video
Samsun'da sokak ortasında 1'i kazara olmak üzere 2 kişiyi silahla yaralayan şahıs adliyeye sevk edildi.
Olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan Hüseyin D.(21) polise teslim oldu. Alacak-verecek meselesi yüzünden meydana geldiği belirtilen olayla ilgili polisteki işlemleri tamamlanan Hüseyin D., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
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