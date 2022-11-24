Video Yaşam Sancaktepe’de metro inşaatı alanında iş kazası | Video
Sancaktepe’de metro inşaatı alanında iş kazası | Video

Sancaktepe’de metro inşaatı alanında iş kazası | Video

24.11.2022 | 14:04

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Sancaktepe'de İBB’ye ait olan ve yapımı devam eden Çekmeköy-Sultanbeyli Metro İnşaatında çalışmalar devam ederken bir işçi iş kazası geçirerek yaralandı. Vinçten ayağına demir düşmesiyle ayağından yaralanan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza , Sancaktepe'de Osmangazi Mahallesi Birikim Sokak'ta yapımı devam eden İBB'ye ait Çekmeköy - Sultanbeyli metro inşaatının Samandıra İstasyonu'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden metro alanında çalışma sırasında bir işçinin ayağına vinçten demir düşmesiyle yaralandı. Vinçle demir arasına ayağı sıkışan Ramazan D. diğer işçilerden yardım istedi. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ayağı sıkışan Ramazan D.'yi bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Ramazan D.'nin tedavi altına alındığı hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Mahalle sakini Zeynep Özcan," İtfaiye ekipleri gelince durumu fark ettik. Bir işçi vincin presine ayağını sıkıştırmış galiba, Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Bilinci açıktı, itfaiyeden öyle duyduk ambulansa koyarak hastaneye götürdüler "dedi.

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