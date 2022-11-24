Sancaktepe’de metro inşaatı alanında iş kazası | Video

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Sancaktepe'de İBB’ye ait olan ve yapımı devam eden Çekmeköy-Sultanbeyli Metro İnşaatında çalışmalar devam ederken bir işçi iş kazası geçirerek yaralandı. Vinçten ayağına demir düşmesiyle ayağından yaralanan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mahalle sakini Zeynep Özcan," İtfaiye ekipleri gelince durumu fark ettik. Bir işçi vincin presine ayağını sıkıştırmış galiba, Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Bilinci açıktı, itfaiyeden öyle duyduk ambulansa koyarak hastaneye götürdüler "dedi.