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Şanlıurfa’da eli bisiklet zincirine sıkışan çocuğu, itfaiye kurtardı | Video

Şanlıurfa’da eli bisiklet zincirine sıkışan çocuğu, itfaiye kurtardı | Video

06.06.2023 | 15:25

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde eli bisiklet zincirine sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

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Şanlıurfa Eyyübiye ilçesine bağlı Dede Osman mahallesinde yaşanan olayda henüz ismi öğrenilemeyen küçük kız çocuğu evlerinin balkonunda oynadığı sırada, sol elinin serçe ve yüzük parmağını bisikletin zinciri ile çarkın arasına sıkıştırdı. Küçük kızın parmaklarını sıkıştığı yerden çıkaramayan aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından eve gelen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 10 dakikalık operasyonla küçük kızın parmaklarını sıkıştığı yerden çıkardı. Küçük çocuğunun elini bisikletin zinciri arasında çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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