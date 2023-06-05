Şanlıurfa’da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı | Video

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Birecik Köprüsü üzerinde meydana geldi. Kamyon, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan sürücüler, bölgeye giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.