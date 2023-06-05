Şanlıurfa’da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı | Video
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kamyon, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:17
Alevlere teslim olan tek katlı ev kullanılmaz hale geldi | Video 05.06.2023 | 15:37
07:38
00:10
Sokak köpeğine kemerle işkence yapan şüpheli gözaltında | Video 05.06.2023 | 15:00
01:28
01:01
Bahçelievler'de tartıştığı arkadaşına kurşun yağdırdı | Video 05.06.2023 | 14:41
01:33
01:02
Şanlıurfa’da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı | Video 05.06.2023 | 13:09
01:07
Oto Hırsızlık polislerinden motor hırsızı tamirciye baskın | Video 05.06.2023 | 13:23
03:10
Nilüferin görsel şöleni başladı | Video 05.06.2023 | 12:12
04:45
Kastamonu, Samsun ve Amasya'da sağanak sele neden oldu | Video 05.06.2023 | 12:47
04:20
Deprem bölgesi Afşin'de şehir planlaması hayata geçiriliyor | Video 05.06.2023 | 12:12
02:53
01:07
01:24
Jandarma SAK timi, hayalet ağa takılan yunusu böyle kurtardı | Video 05.06.2023 | 12:12
00:43
"Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma" | Video 05.06.2023 | 12:08
03:16
01:07
00:54
E80 Karayolu’nda seyir halindeki araç alev alev yandı | Video 05.06.2023 | 10:33
05:12
03:24
Çaldıkları eşyaları market arabasına yükleyip böyle kaçtılar | Video 05.06.2023 | 09:54