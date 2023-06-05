Video Yaşam Şanlıurfa’da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı | Video
Şanlıurfa’da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı | Video

Şanlıurfa’da zincirleme kazada 2 kişi yaralandı | Video

05.06.2023 | 13:09

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kamyon, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Birecik Köprüsü üzerinde meydana geldi. Kamyon, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan sürücüler, bölgeye giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Bir süre aksayan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden normale döndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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