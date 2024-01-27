Şantiyede yangın sonrası patlama! Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor | Video
Tokat'ta bir inşaatta meydana gelen yangın sonrası depoda bulunan oksijen tüpleri patladı. Dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırılırken itfaiye ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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