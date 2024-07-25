Şarampole yuvarlanan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı | Video 25.07.2024 | 13:55 Karaman’da yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Yunus Mahallesi Dereköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.B.'nin kullandığı elektrikli bisiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polisin yaptığı incelemenin ardında elektrikli bisiklet çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.