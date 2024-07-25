Video Yaşam Şarampole yuvarlanan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı | Video
Şarampole yuvarlanan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı | Video

Şarampole yuvarlanan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı | Video

25.07.2024 | 13:55

Karaman’da yoldan çıkarak şarampole yuvarlanan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

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Kaza, Yunus Mahallesi Dereköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.B.'nin kullandığı elektrikli bisiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polisin yaptığı incelemenin ardında elektrikli bisiklet çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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