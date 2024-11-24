Sarıyer'de 2 kişi denizde kayboldu: Arama çalışmaları sürüyor | Video
Sarıyer Aşiyan Sahili'nde iddiaya göre gece saatlerinde balık tutan bir kişi denize düştü. Arkadaşının denize düştüğünü fark eden diğer kişi de denize atladı. Denizde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Olay gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde balık tutan bir kişi denize düştü. Arkadaşıının denize düştüğünü gören diğer kişi de denize atladı. İki kişi kısa süre içinde denizde gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekiplerinin 2 kişiyi denizdeki arama çalışmaları sürüyor.Görgü tanıklarından Orhan Uslu, " Biri kenara gitti diğeri de onu kurtarmak için atladı. Ondan sonra dalgayla beraber birden yok oldular" dedi.
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