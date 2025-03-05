Video Yaşam Şarkıcı Özcan Deniz savcılıkta ‘şüpheli' sıfatıyla ifade verdi | Video
Şarkıcı Özcan Deniz savcılıkta ‘şüpheli' sıfatıyla ifade verdi | Video

Şarkıcı Özcan Deniz savcılıkta ‘şüpheli' sıfatıyla ifade verdi | Video

05.03.2025 | 14:21

Şarkıcı Özcan Deniz, ruhsatsız havuzlar ile ilave kapalı alanlar yaptırdığı ve garaj alanlarını yaşam alanına çevirdiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

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Şarkıcı Özcan Deniz hakkında, Sarıyer Uskumruköy'de bulunan sit alanı içerisinde kalan arazideki 3 villada ruhsatsız ve izinsiz havuzlar, ilave kapalı alanlar ve garaj alanlarının yaşam alanlarına çevrildiğinin tespiti üzerine 'imar kirliliğine neden olma' ve 'kültür tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Deniz, 'şüpheli' sıfatıyla bugün İmar Suçları Soruşturma Bürosu'nda savcılığa ifade verdi.

"MAHKEMELİĞİM, SADECE İNTİFA HAKKIM VAR YANİ MEVCUT MALDA KULLANIM HAKKIM VAR"
Yaklaşık yarım saatlik süren ifadesinin ardından Deniz, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Mevcut durumla alakalı hiçbir ilgisi olmadığını iddia eden Deniz, "Alakam ilgimden kastım şu, inşaatın sahibi ben değilim, yapan ben değilim. Ben sadece, intifa hakkı olan biriyim. Süreç içinde intifa sahibi olan biri olarak, evde oturan kişi olarak, inşaatın ruhsata aykırı taraflarının varlığından haberdar olmuştum belediyenin ihtarlarıyla. Biz, Deniz Film'e ihtarname çekmiştik. Bu Deniz filmin, yani inşaatı yapan firmanın sorumluğundadır, bunları düzeltin diye. Maalesef buna hiçbir dönüş olmadı ardından belediyeye gittik ve dedik ki; 'biz yasal yollarla her neyse yapı, tadilat ruhsatı vermenizi istiyoruz ki, aykırılıkları düzeltelim' ki, mal sahibi değilim. Mahkemeliğim, sadece intifa hakkım var yani mevcut malda kullanım hakkım var. Ben bunu ne zaman başvurdum belediyeye? 1'inci ayın 13'ünde ben iyi niyetli bir şekilde belediyeye gidip, 'burada ruhsata aykırı yapılar tespit edilmiş, bende içinde oturan kişiyim ve mağdur tarafım. Bana yapı ruhsatı, tadilat ruhsatı verin ki, düzelteyim' demişim 1'inci ayın 13'ünde. Belediye ne zaman şikayette bulunmuş 1'inci ayın 14'ünde yani ben bu iyi niyetli müracaatı yaptıktan bir gün sonra. O yüzden böyle bir saçmalığın içindeyim şuan. Bu inşaat bir şekilde yapılmış, bu inşaata bir şekilde elektrik bağlanmış, su bağlanmış, bu inşaat 1 buçuk 2 yıldır orada Deniz Film tarafından sürdürülmüş, yapılmış ve hiçbir şekilde dava konusu söz konusu olmamış" diye konuştu.

"KENDİMİ KORUMAK AMAÇLI İNTİFA HAKKIMI KULLANDIM, DAVA AÇTIM MALLARIMIN BANA İADE EDİLMESİ İÇİN"
Konunu kendisiyle ilgisi olmadığını söyleyen Özcan Deniz, "Özcan Deniz olarak buraya geldim, davalığım, tapu bana ait olsun istiyorum mal benim çünkü ama uhdeme geçsin istiyorum. Bununla ilgili de Deniz Film'le sorunlar yaşıyorum ve mahkemedeyim ama bana bu süreç içinde bana tadilat izni verirseniz, usulsüzlükleri düzeltebilirim diyorum, 'vay sen misin yasal yollara başvuran' muamelesi görüyorum. Tamamen mağdur pozisyonundayım, buradan sağlıklı bir şekilde dönülmesini talep ediyorum. Bunu da savcı beye izah ettik. Bunun da benimle hiçbir alakası olmayan bir durumun içindeyim. Deniz Film, Ercan Deniz'e ait bir firma. Ercan Deniz tarafından yapılmış bir inşaat, benim finansmanımla yapılmış bir inşaat. Sonrasında da talep ettiğimde de izin verilmedi. Kendimi korumak amaçlı intifa hakkımı kullandım, dava açtım mallarımın bana iade edilmesi için. Sonrasında iş başka bir yere gitti, saçma sapan bir yere gitti, akıl tutulması bir noktaya gitti" ifadelerini kullandı. Açıklamalarının ardından Özcan Deniz, adliyeden ayrıldı.

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