Video Yaşam Şekeri vücut geliştirme sporuyla yendi | Video
Şekeri vücut geliştirme sporuyla yendi | Video

Şekeri vücut geliştirme sporuyla yendi | Video

26.04.2023 | 10:24

Van'da 6 yıl önce şeker hastası olduğunu öğrenince spora başlayan hemşire Cemile Güvenç (28), hastalığı kontrol altına almayı başardı. Vücut geliştirme sporunda kendisini geliştiren Güvenç, şimdilerde 10 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası Milli Takım seçmelerine hazırlanıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde görev yapan 10 yıllık hemşire Cemile Güvenç, 6 yıl önce başlayan sağlık sorunları nedeniyle muayene olduğu doktordan şeker hastası olduğunu öğrendi. Hastalığın şokunu yaşayan Güvenç, doktorların tavsiyesi üzerine spor merkezine kayıt yaptırıp, spora başladı. Güvenç, ardından sınavlara girip YYÜ Eğitim Fakültesi Spor Bölümü'nü kazanarak buradan mezun oldu. Hemşireliği de bırakmayan Güvenç, hastalığını kontrol altına almayı başardı. Güvenç, bu süreçte antrenörü Serkan Düzkaya ile tanıştı. Düzkaya'nın tavsiyesi üzerine Cemile Güvenç, vücut geliştirme sporuna yöneldi. Bu alanda başarı sağlayan Güvenç, şimdilerde Düzkaya ile birlikte 10 Eylül'de İzmir'de düzenlenecek 1,68 büyük bayanlar body fitness branşında Türkiye Şampiyonası Milli Takım seçmelerine hazırlanıyor.

Doktorların tavsiyesi üzerine spora başladığını belirten Cemile Güvenç, Benim yaşımdaki birisinin şeker hastası olması gerçekten zor bir durum. Doktorlar bana spor yapmam gerektiğini önerdi. Ben de spora başladım. Gittiği spor merkezinde Serkan Hoca ile tanıştım. İlk başlarda hastalığı atlatmak için çalışmalara başlamıştım. Ama akabinde çok farklı şeyler gelişti. Spora olan ilgim artınca ve yaşam tarzım haline gelince, Serkan Hoca bana vücut geliştirme sporunda şampiyonaya hazırlamamı önerdi. Ben de bunun üzerine çalışmalar başladım dedi.

'ŞEKER HASTALIĞIM ARTIK YOK'
Yaşadığı engelleri tek tek aştığını da anlatan Güvenç, Başarılı olmak için çok çalışıyorum. Şeker hastalığım da artık yok. Herhangi bir direncim çıkmıyor, herhangi bir ilaç da kullanmıyorum. Herkesin sporu, yaşam tarzı haline getirmesini tavsiye ediyorum. Hedefim Türkiye şampiyonu olmak. Van'da bir ilki gerçekleştirmek istiyorum. 10 yıldır Van'da hemşire olarak hizmet veriyorum. İnşallah Türkiye şampiyonu olup, artık memleketime gitmeyi düşünüyorum. Şampiyon olursam bunu da Van'a armağan etmek istiyorum diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sultangazi’de kızdığı amcasının aracını parçaladı! O anlar kamerada | Video 01:55
Sultangazi'de kızdığı amcasının aracını parçaladı! O anlar kamerada | Video 26.04.2023 | 11:08
SON DAKİKA: İstanbul’da terör operasyonu! HDP’nin milletvekili adayı gözaltına alındı | Video 01:57
SON DAKİKA: İstanbul'da terör operasyonu! HDP'nin milletvekili adayı gözaltına alındı | Video 26.04.2023 | 11:17
Polisin vurulmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı | Video 01:16
Polisin vurulmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı | Video 26.04.2023 | 10:30
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Nisan 2023 Çarşamba atv izle! | Video 04:31
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 26 Nisan 2023 Çarşamba atv izle! | Video 26.04.2023 | 10:52
Şehrin ortasında ’Pitbull’ vahşeti: Terrier cinsi köpek yaşam mücadelesi veriyor | Video 05:19
Şehrin ortasında 'Pitbull' vahşeti: Terrier cinsi köpek yaşam mücadelesi veriyor | Video 26.04.2023 | 10:30
SON DAKİKA! İstanbul’a oraj soğukları geliyor! Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor | Video 01:26
SON DAKİKA! İstanbul'a oraj soğukları geliyor! Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak bekleniyor | Video 26.04.2023 | 10:45
Şekeri vücut geliştirme sporuyla yendi | Video 04:10
Şekeri vücut geliştirme sporuyla yendi | Video 26.04.2023 | 10:24
Adana’da torbacılara operasyon: 2 tutuklama | Video 00:37
Adana'da torbacılara operasyon: 2 tutuklama | Video 26.04.2023 | 10:31
İstanbul’da “banka oturma” cinayeti! Sevgilisinin yanında kalbinden bıçaklandı | Video 04:45
İstanbul’da “banka oturma” cinayeti! Sevgilisinin yanında kalbinden bıçaklandı | Video 26.04.2023 | 10:20
Bayrampaşa’da ’kırmızı sıvı’ endişesi | Video 05:36
Bayrampaşa'da 'kırmızı sıvı' endişesi | Video 26.04.2023 | 10:08
Prof. Dr. Dulundu: Kovid genç yaştaki kanser vakalarını tetiklemiş olabilir | Video 05:14
Prof. Dr. Dulundu: "Kovid genç yaştaki kanser vakalarını tetiklemiş olabilir" | Video 26.04.2023 | 10:08
Depremzede genç kıza babasından duygulandıran doğum günü sürprizi | Video 02:53
Depremzede genç kıza babasından duygulandıran doğum günü sürprizi | Video 26.04.2023 | 09:58
Burdur’da otomobille minibüsün çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:16
Burdur'da otomobille minibüsün çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 2 yaralı | Video 26.04.2023 | 09:33
Rauf Bey Gemisi depremzedeler için okul ve yurda dönüştürüldü | Video 07:15
Rauf Bey Gemisi depremzedeler için okul ve yurda dönüştürüldü | Video 26.04.2023 | 09:21
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 00:24
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı | Video 26.04.2023 | 09:31
İzmir’de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü | Video 00:59
İzmir’de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü | Video 26.04.2023 | 09:14
Dağların süsü yaban keçileri Gümüşhane’de böyle görüntülendi | Video 01:32
Dağların süsü yaban keçileri Gümüşhane’de böyle görüntülendi | Video 26.04.2023 | 09:13
Takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 ağır yaralı | Video 00:43
Takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü: 2 ağır yaralı | Video 26.04.2023 | 09:11
Kartal’da park halindeki iİETT otobüsünde yangın çıktı | Video 00:37
Kartal'da park halindeki iİETT otobüsünde yangın çıktı | Video 26.04.2023 | 09:11
Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: Gözaltı sayısı 128’e yükseldi | Video 01:23
Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: Gözaltı sayısı 128’e yükseldi | Video 26.04.2023 | 09:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA