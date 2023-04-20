Silah kaçakçılığında kızını da kullanan babaya operasyon: 30 adet tabanca ele geçirildi | Video
Adana polisinin yaptığı çalışmada silah kaçakçılığı yapana babaya operasyona düzenlendi, tabancaları teslim almaya gelen kızı ile yeğeni de yakalandı. Baba, kızı ve yeğeninin gözaltına alındığı operasyonda 5 adet ruhsatsız silah ile 25 adet kuru sıkıdan dönüştürülmüş tabanca ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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