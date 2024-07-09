Sivas’ta sel: Caddeler göle döndü, ev ve iş yerini su bastı | Video
Sivas’ın Divriği ilçesinde etkili olan sel sonrası bir evi su basarken cadde ve sokaklar ise adeta nehre döndü.
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