Sivas’ta sel: Caddeler göle döndü, ev ve iş yerini su bastı | Video 09.07.2024 | 08:49 Sivas’ın Divriği ilçesinde etkili olan sel sonrası bir evi su basarken cadde ve sokaklar ise adeta nehre döndü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sivas'ın Divriği ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar nedeniyle caddeler adeta nehre dönerken ilçeden geçen Arhusu Deresi ise taştı. Derenin taşmasıyla bir iş yeri ve tek katlı evi su bastı. Yaklaşık 20 santim su dolan evdeki eşyalar zarar gördü. Bölgede ekipler çalışma başlattı.