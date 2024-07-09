Video Yaşam Sivas’ta sel: Caddeler göle döndü, ev ve iş yerini su bastı | Video
Sivas’ta sel: Caddeler göle döndü, ev ve iş yerini su bastı | Video

Sivas’ta sel: Caddeler göle döndü, ev ve iş yerini su bastı | Video

09.07.2024 | 08:49

Sivas’ın Divriği ilçesinde etkili olan sel sonrası bir evi su basarken cadde ve sokaklar ise adeta nehre döndü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sivas'ın Divriği ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağışlar nedeniyle caddeler adeta nehre dönerken ilçeden geçen Arhusu Deresi ise taştı. Derenin taşmasıyla bir iş yeri ve tek katlı evi su bastı. Yaklaşık 20 santim su dolan evdeki eşyalar zarar gördü. Bölgede ekipler çalışma başlattı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sivas’ta sel: Caddeler göle döndü, ev ve iş yerini su bastı | Video 02:40
Sivas’ta sel: Caddeler göle döndü, ev ve iş yerini su bastı | Video 09.07.2024 | 08:49
Erzurum’da sağanak yağış: Kadın sürücü araçta mahsur kaldı, işyerleri sular altında kaldı | Video 05:44
Erzurum'da sağanak yağış: Kadın sürücü araçta mahsur kaldı, işyerleri sular altında kaldı | Video 09.07.2024 | 08:48
Gölcük’te otobüs durağa daldı! 00:13
Gölcük'te otobüs durağa daldı! 08.07.2024 | 16:45
Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal paylaşım 00:18
Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan duygusal paylaşım 08.07.2024 | 14:06
Konya’da manevra yapan otomobilin kadına çarpma anı kamerada 00:58
Konya'da manevra yapan otomobilin kadına çarpma anı kamerada 08.07.2024 | 14:07
Firari suç örgütü lideri Volkan Reçber’in grubuna yönelik operasyon! 00:39
Firari suç örgütü lideri Volkan Reçber'in grubuna yönelik operasyon! 08.07.2024 | 13:31
Alev topuna dönen kamyonet kamerada 01:33
Alev topuna dönen kamyonet kamerada 08.07.2024 | 13:04
Aydın’da hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı 00:39
Aydın'da hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı 08.07.2024 | 13:29
Sivas’ta aynı kafesteki kedi ve kuşun şaşırtan dostluğu kamerada 02:32
Sivas'ta aynı kafesteki kedi ve kuşun şaşırtan dostluğu kamerada 08.07.2024 | 11:56
Çorum’da halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştığı kaza kamerada! 01:03
Çorum’da halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştığı kaza kamerada! 08.07.2024 | 11:48
Şanlıurfa Haliliye’de kırsal yangın kontrol altına alındı 00:13
Şanlıurfa Haliliye'de kırsal yangın kontrol altına alındı 08.07.2024 | 11:27
Feyyaz Şerifoğlu’nun sevgilisi Merve Dinçkol’a evlilik teklifi kamerada 00:38
Feyyaz Şerifoğlu'nun sevgilisi Merve Dinçkol'a evlilik teklifi kamerada 08.07.2024 | 10:25
Osmanlı’da hayvan hakları devlet güvencesindeydi 07:44
Osmanlı'da hayvan hakları devlet güvencesindeydi 08.07.2024 | 09:55
Tilki yavruları emin ellerde 03:09
Tilki yavruları emin ellerde 08.07.2024 | 09:25
Kavurucu sıcağa karşı çözümü tarladaki karpuzları tek tek gazeteyle sarmakta buldu 05:40
Kavurucu sıcağa karşı çözümü tarladaki karpuzları tek tek gazeteyle sarmakta buldu 08.07.2024 | 09:24
Küçükçekmece E-5 Karayolu’nda 3 servis aracı, 1 su tankerinin karıştığı zincirleme kaza: 13 yaralı 01:59
Küçükçekmece E-5 Karayolu’nda 3 servis aracı, 1 su tankerinin karıştığı zincirleme kaza: 13 yaralı 08.07.2024 | 09:24
Hatay’da muz ağaçlarını tekmeleyerek parçalayan sporcu kamerada 03:54
Hatay'da muz ağaçlarını tekmeleyerek parçalayan sporcu kamerada 08.07.2024 | 09:24
Mersin’de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon: 5 gözaltı 01:19
Mersin'de göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon: 5 gözaltı 08.07.2024 | 09:24
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı dahil herkesi ters köşe yapan o soru! Milyoner’de cevabı gören yarışmacı… 01:55
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı dahil herkesi ters köşe yapan o soru! Milyoner’de cevabı gören yarışmacı… 07.07.2024 | 22:33
Milyoner’de cevabı gören yarışmacı… 03:17
Milyoner’de cevabı gören yarışmacı… 07.07.2024 | 22:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA