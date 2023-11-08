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Sokak köpeğinin saldırdığı 3 tekerlekli motor böyle devrildi | Video

Sokak köpeğinin saldırdığı 3 tekerlekli motor böyle devrildi | Video

08.11.2023 | 12:23

Mersin'in Erdemli ilçesinde sokak köpeği 3 tekerlekli motora saldırdı, sürücü o anlar da panikleyerek aracı devirdi. Sürücünün ucuz atlattığı olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, ilçede sürü halinde gezen başıboş köpekler de görüntülendi.

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Olay, ilçeye bağlı Alata Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevre yolundan seyir halinde olan 3 tekerlekli motora sokak köpeği saldırdı. Köpeğin saldırmasıyla panikleyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını devirdi. Kazanın ardından köpek bölgeden uzaklaşırken, sürücü olayı hafif atlattı. Yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayı gören esnaftan Hüseyin Sancılı, "3 tekerlekli motosikleti köpek kovalamaya başladı. O da arkasına bakarken hakimiyetini kaybedip düştü. Biz de yardım ettik. Hastaneye götürmek istedik gitmedi. Kolunu ve bacağını tutuyordu" dedi.

Öte yandan, ilçede Türbe ve Alata mahalleleri arasında sürü halinde gezen sokak köpekleri de dikkat çekti. Her gün bölgede dolaşan köpeklerin özellikle sabah saatlerinde saldırgan olduğu belirtildi.

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