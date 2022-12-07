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OTOMATİK OYNAT
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1.5 Milyonluk altın çalan hırsızlar yakalandı | Video 07.12.2022 | 11:16
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Ortaokul öğrencisi kız, erkek arkadaş yüzünden tartıştığı kızı dövdü | Video 07.12.2022 | 10:58
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Bisiklet hırsızını kameralardan yakaladılar | Video 07.12.2022 | 10:58
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1 kişinin öldüğü gazino kavgasının görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.12.2022 | 10:59
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Sokak ortasında kadını böyle darp etti, çevredekiler sadece izledi | Video 07.12.2022 | 10:10
01:09
İstanbul'da tahsilat çetesi operasyonu: 14 kişi tutuklandı | Video 07.12.2022 | 09:43
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Önüne çıkan iş yerlerine kurşun yağdırdı | Video 07.12.2022 | 08:36
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Kadıköy D-100 Kara Yolu'nda 2 araç çarpıştı | Video 07.12.2022 | 08:37
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Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı | Video 07.12.2022 | 08:37
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Pençe-Kilit şehidi Binbaşı Mehmet Duman son yolculuğuna uğurlandı | Video 06.12.2022 | 16:11
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Muğla’da jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe | Video 06.12.2022 | 15:12
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İstanbul Emniyeti’nden “Kaçak Göçmen” açıklaması | Video 06.12.2022 | 13:09
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Tunceli’de teröristlere ait 15 sığınak imha edildi | Video 06.12.2022 | 11:48
Esenyurt'ta sokak ortasında bir şahıs, yanındaki kadını tokatlayarak darp etti. Çevredeki insanların müdahale etmeden izlemesi görenleri hayrete düşürdü. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.