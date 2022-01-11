Video Yaşam SON DAKİKA! Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA! Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA! Akdeniz'de 6.4 büyüklüğünde deprem

11.01.2022 | 08:12

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Akdeniz'de Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında meydana gelen depremde herhangi bir olumsuz bir ihbarın alınmadığı bildirildi.

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