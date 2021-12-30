Video Yaşam Son Dakika: Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısından sonra beklenen yağış başladı... Fırtına çatıları uçurdu! | Video
Son Dakika: Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısından sonra beklenen yağış başladı... Fırtına çatıları uçurdu! | Video

Son Dakika: Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısından sonra beklenen yağış başladı... Fırtına çatıları uçurdu! | Video

30.12.2021 | 11:10

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Son Dakika... Antalya'da 'kırmızı kod' uyarısı gelmişti. Beklenen şiddetli yağış başladı. Yağışla birlikte fırtına Kepez'de çatıları uçurdu.

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