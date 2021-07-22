Video Yaşam SON DAKİKA: Artvin'de sel felaketi! Sel felaketi bölgesinden canlı yayınla ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Artvin'de sel felaketi! Sel felaketi bölgesinden canlı yayınla ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Artvin'de sel felaketi! Sel felaketi bölgesinden canlı yayınla ilk görüntüler...
22.07.2021 | 12:42

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Son dakika haberleri... Artvin'de yoğun yağış ve sel felaketi! Artvin'de de sağanak sele dönüştü çok sayıda köye ulaşım sağlanamıyor.

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