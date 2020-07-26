Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıçla hutbe okuması çok konuşulmuştu! Bu ne anlama geliyor? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
02:56
01:16
Ürdünlü uyuşturucu baronu Sarıyer’de yakalandı | Video 26.07.2020 | 14:03
01:04
01:29
01:10
Son Dakika: Kocaeli'den 2 bina corona virüsü karantinasında alındı | Video 26.07.2020 | 12:22
06:38
04:00
İstanbul Sarıyer'de eşini ısıran köpeği silahla ateş ederek durdurdu | Video 26.07.2020 | 08:55
00:40
Son Dakika Haberi: ABD'de uçak yerleşim yerine düştü... Ölüler var! | Video 26.07.2020 | 10:23
08:34
01:22
01:14
Son Dakika: Giresun'da kaybolan 11 yaşındaki Elif Akbayrak bulundu! | Video 26.07.2020 | 09:51
05:48
05:24
01:02
00:43
Polisten kaçan sürücü kamerada! Trafikte korku dolu kovalamaca | Video 25.07.2020 | 18:32
00:59
00:52
Arnavutköy'de bir işyerinde yaşanan patlama anı kamerada | Video 25.07.2020 | 18:26
00:46
Üzerine kepçe düşen işçi hayatını kaybetti! | Video 25.07.2020 | 18:23
00:33
İstanbul Bakırköy'de otelde uyuşturucu imalatına polis baskını | Video 25.07.2020 | 17:26
Son dakika haberi: Ayasofya Camisi ibadete açıldı. 24 Temmuz Cuma günü 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı. Ayasofya'daki namaza Başkan Erdoğan'ın açıkladığı rakamlara göre 350 bin kişi katıldı. Ayasofya'daki gelişmeleri yurt dışından basın mensupları da anbean takip etti. Dünyanın gözünü çevirdiği Ayasofya Camisi'nde fethin esintilerine vurgular yapıldı. Minbere yeşil sancaklar asıldı, sağ köşesine kılıç bırakıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbeye kılıç ile çıktı. Bu görüntü tüm dünyada çok konuşuldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) de hutbeye baston veya yay ile çıkardı. İşte dikkat çeken detaylar...