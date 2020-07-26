Video Yaşam Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıçla hutbe okuması çok konuşulmuştu! Bu ne anlama geliyor? | Video

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıçla hutbe okuması çok konuşulmuştu! Bu ne anlama geliyor? | Video

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıçla hutbe okuması çok konuşulmuştu! Bu ne anlama geliyor? | Video
26.07.2020 | 14:21

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Son dakika haberi: Ayasofya Camisi ibadete açıldı. 24 Temmuz Cuma günü 86 yıl sonra ilk Cuma namazı kılındı. Ayasofya'daki namaza Başkan Erdoğan'ın açıkladığı rakamlara göre 350 bin kişi katıldı. Ayasofya'daki gelişmeleri yurt dışından basın mensupları da anbean takip etti. Dünyanın gözünü çevirdiği Ayasofya Camisi'nde fethin esintilerine vurgular yapıldı. Minbere yeşil sancaklar asıldı, sağ köşesine kılıç bırakıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hutbeye kılıç ile çıktı. Bu görüntü tüm dünyada çok konuşuldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) de hutbeye baston veya yay ile çıkardı. İşte dikkat çeken detaylar...

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