Son Dakika: Hangi ürünlerde stokçuluk yapılıyor? Piyasadaki fırsatçılara ağır cezalar geliyor! | Video
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Kuru bahane ederek gıda fiyatlarında fahiş artış yapanlara ve stokçulara ağır cezalar geliyor. Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan da ifade etti. Peki hangi ürünlerde stokçuluk yapılıyor? Detayları İstanbul Perakendeciler Derneği Başkanı Başkanı Faruk Güzeldere değerlendirdi... Sesli dinlemek için tıklayınız. .