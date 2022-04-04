Video Yaşam Son Dakika: Haydarpaşa'da 197 metrelik yük gemisi karaya oturdu! | Video
Son Dakika: Haydarpaşa'da 197 metrelik yük gemisi karaya oturdu! | Video

Son Dakika: Haydarpaşa'da 197 metrelik yük gemisi karaya oturdu! | Video

04.04.2022 | 12:06

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Son dakika haberi: İstanbul Haydarpaşa'da yük gemisi limana yanaşırken karaya oturdu. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı..

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