Video Yaşam Son dakika: İstanbul Ümraniye’de feci kaza! Motosikletli kurye ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü | Video

Son dakika: İstanbul Ümraniye’de feci kaza! Motosikletli kurye ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü | Video

Son dakika: İstanbul Ümraniye’de feci kaza! Motosikletli kurye ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü | Video
04.01.2021 | 08:41

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Son dakika haberleri... İstanbul Ümraniye Necip Fazıl Bulvarı’nda kuryeli motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonucu yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen arkadaşları çaresizce yerde yatan arkadaşına baktı.

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Kaza, saat 03.30 sıralarında Necip Fazıl Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye N.C yönetimindeki 34 FP 4492 plakalı kamyonetle aynı yönde seyir eden kullanıcısın yabancı uyrukluğu olduğu öğrenilen 34 DMJ 1411 plakalı kuryeli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontroldeyabancı uyruklu olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğibelirlendi. Durumu öğren motosiklet sürücüsünün arkadaşları olay yerine gelerek yerde yatan arkadaşına çaresizce baktılar. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu ise hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü incelenmek üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.


Öte yandan kamyonet sürücüsü N.C ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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