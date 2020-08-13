Video Yaşam Son Dakika | İstanbul'da sokak köpeği saldırısından kaçan çocuğa araba çarpma anı kamerada | Video

Son Dakika | İstanbul'da sokak köpeği saldırısından kaçan çocuğa araba çarpma anı kamerada | Video

Son Dakika | İstanbul'da sokak köpeği saldırısından kaçan çocuğa araba çarpma anı kamerada | Video
13.08.2020 | 12:18

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Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt’ta kendine doğru koşan sokak köpeğinden kaçan 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa araba çarptı. Arabanın çarpmasıyla metrelerce fırlayan çocuğun hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Koza Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kiraladığı araç ile cadde üzerinde seyreden yabancı uyruklu sürücü, kendisini kovalayan köpekten kaçarken yola atlayan Ahmad Halil isimli 9 yaşındaki çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre ileriye fırlayan çocuğa çevredeki vatandaşlar yardımcı olarak sağlık ekiplerine haber verdi. Vücudunda ezikler ve yaralar oluşan çocuk olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Yabancı uyruklu sürücü ifadesi alınmak üzere ilçe polisleri tarafından polis merkezine götürüldü.


Kaza anı güvenlik kamerasında
Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Ahmad Halil'in kağıt toplayıcı kardeşlerinin yanına gittiği bu sırada bir köpeğin kendisini kovaladığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise çocuğun yola atladığı sırada aracın çarpması ve metrelerce öteye fırlaması yer alıyor.

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