Video Yaşam Son Dakika: İstinye'deki AVM'de yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi! | Video
Son Dakika: İstinye'deki AVM'de yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi! | Video

Son Dakika: İstinye'deki AVM'de yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi! | Video

25.05.2023 | 17:18

Son dakika: İstanbul İstinye'de bulunan alışveriş merkezinde yangın çıktı. Dış cephede çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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