Son Dakika: İstinye'deki AVM'de yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi! | Video
Son dakika: İstanbul İstinye'de bulunan alışveriş merkezinde yangın çıktı. Dış cephede çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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