SON DAKİKA! Sosyal medyada sapıkça ifadeler kullanan Alihan isimli şahıs böyle gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Sosyal medyada infiale sebep olan videolarda sapıkça ifadeler kullanan ve Türk Bayrağı yırtarak Atatürk'e hakaretler yağdıran şahsın gözaltına alındığı anlar kamerada...

Sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve Türk Bayrağı'nı yırtan bir kişi gözaltına alındı.



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren olay 5 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da meydana geldi. İddialara göre; yaşı 18'den küçük olan A.Ş., sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etti. Şüphelinin geçmişte Türk Bayrağı'nı da yırttığı ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı iddia edildi. Aynı kişinin 2015 yılında Mersin'de öldürülen Özgecan Aslan ile ilgili hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu da belirlendi. İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri; A.Ş. isimli şüpheliyi Kağıthane İlçesi'ndeki ikamet adresinde gözaltına aldı.

DÖRT SUÇTAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Şüphelinin "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" başlıklı "5816 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile Türk Ceza Kanunu kapsamında "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Çocuğun Cinsel İstismarı" suçlarından ötürü adliyeye sevk edileceği vurgulandı.