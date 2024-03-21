SON DAKİKA: Tekirdağ'da korkunç kaza! TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, çok sayıda yaralı | Video 21.03.2024 | 11:01 Son dakika haberi: Tekirdağ'da korkunç bir kaza yaşandı. TIR, yolcu minibüsüne çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ Saray'dan Çerkezköy istikametine giden tır, Vize'den Çerkezköy istikametine seyreden yolcu minibüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı. Olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.