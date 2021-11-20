Su içmek için girdiği yerde mahsur kalan Kurt kurtarılarak doğaya bırakıldı | Video

Adıyaman'ın Bölükyayla Beldesi Boğazkaya köyünde Türkiye Petrollerine ait Matpit Havuzuna su içmek için inen ve havuzda mahsur kalan yabani kurt Böyükyayla Belediyesi ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.