Sultanbeyli ve Pendik’te tefecilik operasyonu: 11 kişi yakalandı | Video
Sultanbeyli’de kuyumcu ve galerici adı altında tefecilik yaparak borçlandırdıkları vatandaşların menkul ve gayrimenkullerine darp, cebir ve tehditle el koyarak yağmalayan suç örgütüne yönelik Sultanbeyli ve Pendik’te toplam 19 adreste yapılan operasyonlarda 11 kişi yakalandı. Ayrıca operasyonda çeşitli tabancalar, tüfekler ve suikast silahı ile çek ve senetler ele geçirildi.
Yapılan aramalarda, muhtelif çaplarda toplam 6 adet tabanca ve bu tabancalara ait 9 adet şarjör, 657 adet fişek, 1 adet suikast silahı olarak bilinen kalem tabanca, 2 adet av tüfeği ve bu tüfeklere ait 45 adet kartuş, tefecilik suçuna konu olabileceği değerlendirilen 2 adet 3 milyon TL değerinde çek, 4 milyon 555 bin 500 TL değerinde senet, 15 adet tapu, çok sayıda araç alım satım ve komisyon sözleşmesi ele geçirildi.
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