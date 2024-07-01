Video Yaşam Sultangazi'de tıraş olup 600 lira ücreti ödemeden böyle kaçtılar | Video
Sultangazi'de tıraş olup 600 lira ücreti ödemeden böyle kaçtılar | Video

Sultangazi'de tıraş olup 600 lira ücreti ödemeden böyle kaçtılar | Video

01.07.2024 | 10:45

Sultangazi'de bir berbere gelen 2 kişi, 2 saat süren işlemin ardından 600 lira olan ücreti ödemeden kaçtı. Arkadaşlarını beklediklerini söyleyerek bekleyen 2 suç ortağının fotoğraf çekilme bahanesiyle kaçtıkları anlar kameraya yansıdı.

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Olay, 28 Haziran Cuma günü Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir berberde yaşandı. İddiaya göre, berbere gelen 2 kişi, tıraş ücretinin ne kadar olduğunu sordu. 350 lira olan ücreti gençler için 300 lira olarak söyleyen Hikmet Tekin isimli çalışan, gençleri tıraş etti. 2 saatlik işlemin bitmesinin ardından, bir arkadaşlarının daha geleceğini ve hesabı toplu olarak ödeyeceklerini söyleyen gençler, dışarıya çıkarak sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra ise çalışanın dalgınlığını fırsat bilen gençler, fotoğraf çekilme numarası ile olay yerinden kaçarak uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan Hikmet Tekin, "Saat 16.30 sıralarında 17-18 yaşlarında iki tane genç geldi. Abi tıraş olacağız saç, sakal, ağda, maske, ne kadar ücreti diye sorunca, normalde 350 lira. Gençler diye ikisi için 600 lira dedim. Tamam abi dediler ve ikisini aşağı yukarı 2 saate yakın tıraş ettim. Sonra, arkadaşımız da gelecek ve tıraş olacak diye kapının önünde beklemeye başladılar. Sigara içiyorlar, birbirlerinin fotoğrafını çekiyorlar. Ben de şüpheli şüpheli bakmaya başladım. Fotoğraf çekilme bahanesi ile aşağıya doğru ilerlediler. Birden koşmaya başladılar. Ben de kapının önüne çıktım o an aklıma ıslık çalmak geldi. Fakat yetişemezdim çocuklara. Aşağıya doğru kaçtılar ve emeğimizi çaldılar. Şöyle bir şey de var, biz esnafız elimizden geldiği kadar insanlara yardımcı olmaya çalışırız. Bana, abi paramız yok tıraş olmak istiyoruz deselerdi inanın ki para da almadan tıraş ederdim. Biz bunu yaptık, daha önce birkaç kez tıraş ettik. Fakat emeğimizi çalmaları bizim zorumuza gidiyor. Hani ceplerinde para da var, cep telefonları da var. İnsanlara karşı olan güvencimiz sarsıldı" dedi.

O ANLAR KAMERADA
Tıraş ücretini ödemek istemeyen gençler, fotoğraf çekilme bahanesi ile olay yerinden kaçarken, o anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 2 arkadaşın geldikleri berberde sırayla tıraş oldukları, ardından ise dışarıya çıkarak bir süre sohbet ettikleri ve fotoğraf çekilme bahanesi ile olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

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