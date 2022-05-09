Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
Çaldığı sigaranın barkod numarasından yakalandı | Video 09.05.2022 | 12:15
01:20
Ördekleri çaldılar! Kartal’da pes dedirten hırsızlık kamerada | Video 09.05.2022 | 11:53
03:45
03:52
İBB yaya yolunu İSPARK' a çevirdi: Esnaf yolu saksılarla kapattı | Video 09.05.2022 | 11:53
01:41
Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar | Video 09.05.2022 | 11:48
00:36
02:41
Otobüsle çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kaza kamerada | Video 09.05.2022 | 11:21
10:19
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 9 Mayıs 2022 Pazartesi atv izle! | Video 09.05.2022 | 11:34
00:58
Şanlıurfa’da zincirleme trafik kazası 2 ölü, 7 yaralı | Video 09.05.2022 | 11:18
04:53
Taksim’de yürekleri ağza getiren otel temizliği kamerada | Video 09.05.2022 | 09:56
00:19
Tekerlekli sandalyeli vatandaşa hatalı park engeli kamerada | Video 09.05.2022 | 11:21
00:55
Emniyetten uyuşturucu raporu: Eş ya da sevgilileri temin ediyor | Video 09.05.2022 | 11:13
06:18
Karnavas’ta muhteşem doğa manzaraları görenleri hayran bırakıyor | Video 09.05.2022 | 09:57
00:11
İçindeki aracın altında kaldı! Asker konyovundaki feci kaza kamerada | Video 09.05.2022 | 10:53
03:13
Arnavutköy'de caddede tekmeli yumruklu 'telefon' kavgası kamerada | Video 09.05.2022 | 10:53
00:15
03:58
Bu ters laleleri koparmanın cezası 109 bin lira | Video 09.05.2022 | 10:52
02:50
01:24
04:53
Taksim’de yürekleri ağza getiren otel temizliği kamerada | Video 09.05.2022 | 10:06
Taksim Meydanı’nda bulunan bir otelin dış cephe camlarını temizleyen işçiler yürekleri ağza getirdi. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
"YAPTIĞIMIZ İŞ ZORLU BİR İŞ"
Yaptıkları işin zorluğuna karşı yoğun güvenlik önlemleri aldıklarını kaydeden temizlik işçisi Ersin Kuriş, "Aslında tehlikeli bir işimiz var ama güvenlik önlemlerini gayet iyi bir şekilde alıyoruz. İki tane ipimiz var. Bir tanesi ana ipimiz diğeri yardımcı ipimiz. Yukarıda kendimizi güvenli bir şekilde bir noktaya bağlıyoruz. Bir iniş aletimiz de var. Yukarı çıkmak için de ayrı bir aletimiz var, ondan destek alıyoruz. Yedek ipimize bağlı olan parçamız da var. Kendimizi sabitledikten sonra da vantuz adlı bir ekipmanımız var. İşimizi kolaylaştırmak adına onu kullanıyoruz. Dünya standartlarında bir kemerimiz de var. Özel ölçülere ait bir kemer bu. Bir oturağımız var, işimizi çok kolaylaştırıyor. Bizim için en önemli malzemelerden biri de bu. Son olarak bir kaskımız var. Yukarıdan herhangi bir malzemenin başımıza düşmesine karşı bizi koruyor. Daha önce herhangi bir tehlike yaşamadım. Çünkü güvenlik önlemlerimizi hat safhada alıyoruz. Yaptığımız iş gerçekten zorlu bir iş. O yüzden güvenlik önlemlerini en üst seviyede alıyoruz" diye konuştu.