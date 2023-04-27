Video Yaşam Tantuni yerken silahlı saldırıda vuruldu | Video
Tantuni yerken silahlı saldırıda vuruldu | Video

Tantuni yerken silahlı saldırıda vuruldu | Video

27.04.2023 | 08:55

Adana’da 3 şahsın bir eve gerçekleştirdiği silahlı saldırı sırasında, kaldırımda tantuni yiyen bir kişi, yerden seken kurşunun bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. Ellerinde tabanca, pompalı av tüfeği ve kalaşnikof marka piyade tüfeği bulunan kimliği belirsiz 3 kişi, otomobilden inip silahlarla bir eve ateş açtı. Saldırganların tabancasından çıkan kurşunlardan biri, yerden sekip, olay yerinin yaklaşık 30 metre uzağında kaldırım üzerindeki tezgahta tantuni yiyen Murat D.'nin bacağına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulans ile hastaneye kaldırılan Murat D., tedavi altına alındı. Olay yerinde delil toplama çalışması yapan polis, çok sayıda taban ve ve Kalaşnikof kovanları ile pompalı tüfek kartuşları buldu. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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