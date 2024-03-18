Video Yaşam Tarihi Beyazıt Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı
Tarihi Beyazıt Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı

Tarihi Beyazıt Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı

18.03.2024 | 21:27

Tarihi Beyazıt Kulesi’ne 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümünde ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtıldı.

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