Tarihi Beyazıt Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı
Tarihi Beyazıt Kulesi’ne 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümünde ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtıldı.
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