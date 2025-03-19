Tartıştığı babasını öldürme suçuyla gözaltına alınan şüpheli: "Sadece kavga ettik, ben öldürmedim" | Video 19.03.2025 | 12:17 Antalya'da tartıştığı babası Süleyman Akyol'u (65) 5 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Oğuzhan Akyol (27), ifadesinde, "Tartıştık, sadece kavga ettik sonra evden çıktım. Ancak cinayeti ben işlemedim, ne olduğunu bilmiyorum" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 248 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında, Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Sekreterliği kadrosundan emekli babası Süleyman Akyol ve üvey kardeşi Burak Akyol ile aynı dairede oturan Oğuzhan Akyol, 1 ay önce babasıyla tartışıp evden ayrıldı. Eve dün saat 08.30 sıralarında gelen Oğuzhan Akyol, kardeşine babasının nerede olduğunu sordu. Babasının evde olduğunu öğrenen Oğuzhan Akyol, daha sonra apartmandan çıkıp beklemeye başladı.

'BABA OĞUZHAN'I EVE ALMA'

Kısa süre sonra işe gitmek için evden çıkıp, babasını telefonla arayan Burak Akyol, kardeşinin bina dışında olduğunu belirterek, "Baba, Oğuzhan'ı eve alma" dedi. Görüşmenin ardından evden çıkan Süleyman Akyol, oğlu Oğuzhan Akyol'un yanına gitti. Bir süre konuşup eve dönen baba- oğul arasında, saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Oğuzhan Akyol, mutfaktan aldığı bıçakla babasını boyun ve sırt bölgesinden 5 yerinden bıçaklayıp evden ayrıldı.

BABASINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Bir süre sonra babasını arayan Burak Akyol, telefona yanıt alamayınca eve geldi. Babasını kanlar içinde gören Burak Akyol'un ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kontrolde, Akyol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Süleyman Akyol'un cenazesi, incelemenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

MADDE KULLANIRKEN YAKALANDI

Polis, şüpheli Akyol'u yakalamak için çalışma başlatırken, kısa süre sonra Öğretmenevleri Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu madde kullandığı ihbarı geldi. Adrese sevk edilen polis ekipleri, ihbar edilen kişinin Oğuzhan Akyol olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Akyol, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Oğuzhan Akyol'un emniyetteki ifadesinde, "Babamla aramızda tartışma vardı. Bunun sebebi de küçüklükten bu yana bana uyguladığı tacizler. Olaydan 1 gün önce babamla görüşüp, konuşmak istediğimi söylemiştim. Olay günü de babamla konuşmak için eve gittim. Tartıştık, sadece kavga ettik sonra evden çıktım. Ancak cinayeti ben işlemedim, ne olduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi. Akyol, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.