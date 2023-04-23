Video Yaşam TCG Anadolu gemisi, İstanbul Boğazı’nda seyretti | Video
TCG Anadolu gemisi, İstanbul Boğazı’nda seyretti | Video

TCG Anadolu gemisi, İstanbul Boğazı’nda seyretti | Video

23.04.2023 | 11:13

Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu İstanbul Boğazı’nda bir süre seyretti. Bugün İstanbul Boğazından geçerek Karadeniz’e doğru seyredecek olan TCG Anadolu’yu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve vatandaşlar selamlayacak.

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Dünya'nın ilk SİHA gemisi olan Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'nda Pazartesi günü vatandaşların ziyaretine açılmıştı. 79 bin 274 kişinin ziyaret ettiği gemi, bugün limandan demir aldı. TCG Anadolu, İstanbul Boğazı'nda bir süre seyretti. Geminin bugün İstanbul Boğazından geçerek Karadeniz'e doğru seyretmesi planlanıyor. TCG Anadolu, İstanbul Boğazından geçerken kendisini izleyen vatandaşları selamlayacak. Dolmabahçe Ofisi'nde çocukları kabul edecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da seyrine başlayan Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu selamlayacak.

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