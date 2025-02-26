Tekme tokat dövdüler, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştılar | Video
Bursa’da bir grup çocuk, kavga ettiği bir başka çocuğu aralarına alıp darp etti. Yere kapanan çocuğa tekme ve yumruklarla saldıran 15-16 yaşındaki çocuklar o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.
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