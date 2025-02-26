Video Yaşam Tekme tokat dövdüler, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştılar | Video
Tekme tokat dövdüler, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştılar | Video

Tekme tokat dövdüler, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştılar | Video

26.02.2025 | 15:34

Bursa’da bir grup çocuk, kavga ettiği bir başka çocuğu aralarına alıp darp etti. Yere kapanan çocuğa tekme ve yumruklarla saldıran 15-16 yaşındaki çocuklar o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde 15-16 yaşlarında bir gurup çocuk, tartıştıkları başka bir çocuğa saldırdı. Onlarca çocuğun tekme ve yumruklarla darp ettiği çocuk, yere düştü. Tek başına kalan çocuğu yerde de darp etmeye devam eden saldırganlar bununla da yetinmeyip, darp ettikleri çocuğu kayda alıp sosyal medyada paylaştılar.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekme tokat dövdüler, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştılar | Video 01:00
Tekme tokat dövdüler, o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştılar | Video 26.02.2025 | 15:34
Polis memurunun şehit olduğu kazada kaçan aracın sürücüsü yakalandı | Video 00:59
Polis memurunun şehit olduğu kazada kaçan aracın sürücüsü yakalandı | Video 26.02.2025 | 15:10
Şeyma öğretmenin feci şekilde can verdiği kaza kamerada | Video 03:40
Şeyma öğretmenin feci şekilde can verdiği kaza kamerada | Video 26.02.2025 | 14:43
İş adamı İnan Kıraç, evlilik iptal davası kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda | Video 00:38
İş adamı İnan Kıraç, evlilik iptal davası kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda | Video 26.02.2025 | 14:28
Silah kaçakçıları yakayı ele verdi, şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 00:56
Silah kaçakçıları yakayı ele verdi, şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 26.02.2025 | 14:27
Pendik’te otomobille motokuryeyi ezen sürücünün yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:03
Pendik’te otomobille motokuryeyi ezen sürücünün yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.02.2025 | 14:01
Sosyal medyada video yayınlama cinayetine 1 tutuklama | Video 07:37
Sosyal medyada video yayınlama cinayetine 1 tutuklama | Video 26.02.2025 | 13:45
Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıla kadar hapis talebi! | Video 04:20
Mehmet Ali Erbil hakkında 3 yıla kadar hapis talebi! | Video 26.02.2025 | 13:33
Kazada yaralanan 17 yaşındaki çocuk 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Video 00:58
Kazada yaralanan 17 yaşındaki çocuk 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Video 26.02.2025 | 12:33
Büyükçekmece’de alkol alarak parkta uyuyan adam donarak öldü | Video 00:53
Büyükçekmece’de alkol alarak parkta uyuyan adam donarak öldü | Video 26.02.2025 | 12:33
Oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anneye başka suçlardan 2 yıl 3 ay hapis | Video 03:33
Oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç veren anneye başka suçlardan 2 yıl 3 ay hapis | Video 26.02.2025 | 12:13
İstanbul merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı | Video 01:10
İstanbul merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı | Video 26.02.2025 | 12:05
Arnavutköy’de kaldıkları bungalovda zehirlenen 9 kişi o anları anlattı: Biz o tatlı uykuyu uyumuş olsaydık... | Video 05:33
Arnavutköy'de kaldıkları bungalovda zehirlenen 9 kişi o anları anlattı: "Biz o tatlı uykuyu uyumuş olsaydık..." | Video 26.02.2025 | 11:47
Beyoğlu’nda virajı alamayan otomobil büfeye çarptı | Video 02:29
Beyoğlu'nda virajı alamayan otomobil büfeye çarptı | Video 26.02.2025 | 11:11
Vatandaşın banka hesaplarını boşaltan şebeke çökertildi: 7 gözaltı | Video 00:57
Vatandaşın banka hesaplarını boşaltan şebeke çökertildi: 7 gözaltı | Video 26.02.2025 | 11:05
Küçükçekmece’de taksicileri hedef alarak dolandıran suç makinesi yakalandı | Video 02:16
Küçükçekmece’de taksicileri hedef alarak dolandıran suç makinesi yakalandı | Video 26.02.2025 | 11:05
E-5’te eşi ile tartışınca aracından inen doktor, feci kazada ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 01:46
E-5'te eşi ile tartışınca aracından inen doktor, feci kazada ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 26.02.2025 | 11:05
Ataşehir sapığı tutuklandı | Video 00:52
Ataşehir sapığı tutuklandı | Video 26.02.2025 | 10:44
Gaziantep’te cayrokopter destekli denetimlerde 5 araç trafikten men edildi | Video 01:01
Gaziantep'te cayrokopter destekli denetimlerde 5 araç trafikten men edildi | Video 26.02.2025 | 10:02
Şanlıurfa’da dron destekli silah kaçakçılığı operasyonu: 23 gözaltı | Video 01:07
Şanlıurfa’da dron destekli silah kaçakçılığı operasyonu: 23 gözaltı | Video 26.02.2025 | 10:02

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA