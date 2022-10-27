Ters yöne giren aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video

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Bolu'da kaldırımda yürüyen iki kişinin, kontrolden çıkarak ters yöne giren hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Aracın ters yöne girdiği sırada yaya kaldırımında yürüyen iki kişi hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan olay, cadde üzerine bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ters yöne giren aracı gören iki kişinin son anda yolun karşısına geçerek kazadan kurtuldukları anlar yer aldı.