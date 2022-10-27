Ters yöne giren aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video

Bolu'da kaldırımda yürüyen iki kişinin, kontrolden çıkarak ters yöne giren hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Aktaş Mahallesi Öney Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, kontrolden çıkarak kaldırıma çarptıktan sonra süratli şekilde ters yöne girdi. Önüne çıkan dubaları ve reklam tabelalarını deviren araç, sürücüsünün kontrolü yeniden sağlamasıyla olay yerinden uzaklaştı.Aracın ters yöne girdiği sırada yaya kaldırımında yürüyen iki kişi hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan olay, cadde üzerine bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ters yöne giren aracı gören iki kişinin son anda yolun karşısına geçerek kazadan kurtuldukları anlar yer aldı.