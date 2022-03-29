Tıp öğrencisi Türkiye’nin başkentini bilemedi! İşte Kim Milyoner Olmak İster’de şaşkına çeviren o anlar... | Video

Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar yaşandı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Name Çığra Coşkun'un iki joker hakkını kullandığı soru başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı. Eğitim hayatıyla dikkatleri üzerine çeken yarışmacı, heyecandan dolayı iki joker hakkını harcadığını dile getirdi. Yarışmacı Name Çığra Coşkun hangi soruda zorlandı? İşte Türkiye'nin başkentinin sorulduğu o soru… İşte Milyoner’in son bölümünde yaşananlar…