Video Yaşam TSK'ya ait ambulans uçaklar depremzedeler için havalandı | Video
TSK'ya ait ambulans uçaklar depremzedeler için havalandı | Video

TSK'ya ait ambulans uçaklar depremzedeler için havalandı | Video

07.02.2023 | 10:42

Deprem bölgesinden yaralı kurtarılan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a getirilerek tedavi altına alınıyor.

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