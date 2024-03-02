Turhal'da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı | Video
Tokat'ın Turhal ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
00:52
Turhal'da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı | Video 02.03.2024 | 09:43
01:44
02:52
Otomobille çarpışan pikap 30 metre savruldu: 3 yaralı | Video 02.03.2024 | 08:54
00:12
Kırıkkale’de bağ evinde yangın | VİDEOHABER 02.03.2024 | 00:27
00:09
Cemil Tugay da Tunç Soyer'in izinde! DEM Parti'ye selam yolladı 01.03.2024 | 23:47
01:22
00:39
Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği tır, evin duvarına çarparak durabildi 01.03.2024 | 20:15
02:02
Büyükçekmece’de sözlü tartışma silahlı kavgaya döndü: 1 yaralı 01.03.2024 | 17:38
00:46
Elazığ’daki Cımbız-2 Operasyonu’nda 6 tutuklama | Video 01.03.2024 | 16:44
00:40
05:36
Skandal iddia: "Ben soyunmayınca kocam kadın kıyafetleri giydi" | Video 01.03.2024 | 16:11
00:59
Tekirdağ’da yağma ve tefecilik operasyonu: 10 gözaltı | Video 01.03.2024 | 15:51
02:14
02:37
Türkiye’nin zirvesindeki fırtına görüntülendi | Video 01.03.2024 | 15:34
02:26
Ataşehir’de kaçak silah imalathanesinde top mermisi bulundu | Video 01.03.2024 | 15:34
00:15
IBAN numarası verip 473 bin lira dolandırdı | Video 01.03.2024 | 15:34
05:26
Emekli hemşireyi iş vaadiyle 350 bin TL dolandırdılar | Video 01.03.2024 | 15:18
00:26
Elazığ’da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama | Video 01.03.2024 | 15:09
00:51
Diyarbakır’da kaçak silah operasyonu: 8 tabanca ele geçirildi | Video 01.03.2024 | 15:01