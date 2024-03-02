Turhal'da 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı | Video

Kaza, Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir anda savaş alanına döndü. 3 araçta bulunan S. Akan, M. Barışer, H. Barışer, H.E. Akın, Ö.F. Alnıaçık hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Turhal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.