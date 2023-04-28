Video Yaşam Ülke genelinde kentsel dönüşüm seferberliği | Video
Ülke genelinde kentsel dönüşüm seferberliği | Video

Ülke genelinde kentsel dönüşüm seferberliği | Video

28.04.2023 | 22:13

Riskli yapıların hızlı dönüşümü için 26 Nisan’da başlayan ‘Yarısı Bizden’ kampanyası için ekipler sahaya indi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “1.5 milyon konuttan durumu acil olan 300 binin, 200 bini yerinde 100 bini rezerv alanlarda olacak” dedi

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