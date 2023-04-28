Ülke genelinde kentsel dönüşüm seferberliği | Video

Riskli yapıların hızlı dönüşümü için 26 Nisan’da başlayan ‘Yarısı Bizden’ kampanyası için ekipler sahaya indi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “1.5 milyon konuttan durumu acil olan 300 binin, 200 bini yerinde 100 bini rezerv alanlarda olacak” dedi