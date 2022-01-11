Video Yaşam Ümraniye'de tacizciye filmleri aratmayan tuzaklı saldırı | Video
Ümraniye'de tacizciye filmleri aratmayan tuzaklı saldırı | Video

Ümraniye'de tacizciye filmleri aratmayan tuzaklı saldırı | Video

11.01.2022 | 15:42

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Ümraniye'de yaşanan olayda, 13 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli, kızın akrabaları tarafından kızın ağzından yazılan mesajlar ile buluşmaya davet edildi. Buluşma yerine gelen şüpheli, tuzağa düştüğünü anlayınca minibüsüyle kaçmaya çalıştı. Minibüsün arkasından koşanlardan biri minibüsün arka camını kırdı, ardından cama tırmanarak araçtan içeri girip tacizciyi darp etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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