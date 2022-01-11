Ümraniye'de tacizciye filmleri aratmayan tuzaklı saldırı | Video

Ümraniye'de yaşanan olayda, 13 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli, kızın akrabaları tarafından kızın ağzından yazılan mesajlar ile buluşmaya davet edildi. Buluşma yerine gelen şüpheli, tuzağa düştüğünü anlayınca minibüsüyle kaçmaya çalıştı. Minibüsün arkasından koşanlardan biri minibüsün arka camını kırdı, ardından cama tırmanarak araçtan içeri girip tacizciyi darp etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.