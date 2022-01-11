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OTOMATİK OYNAT
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Son Dakika: İstanbul Zeytinburnu’nda gasp dehşeti kamerada | Video 11.01.2022 | 14:53
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Ümraniye'de tacizciye filmleri aratmayan tuzaklı saldırı | Video 11.01.2022 | 15:42
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Düzce’de tarihi operasyon! 98 yakalama kararı | Video 11.01.2022 | 14:31
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Güpegündüz sırtından bıçaklandı | Video 11.01.2022 | 14:31
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Esenyurt'ta şaşırtan hırsızlık güvenlik kamerasında | Video 11.01.2022 | 14:05
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Gece yarısı altı dükkanın camlarını taşla indirdi | Video 11.01.2022 | 13:37
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Bursa'da dehşet anları kamerada! Kimse ne olduğunu anlayamadı | Video 11.01.2022 | 13:38
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Fatih'te yangın paniği: Çatı alevlere teslim oldu | Video 11.01.2022 | 13:35
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Kadıköy'de yediler içtiler, hesaba gelince ortadan kayboldular | Video 11.01.2022 | 13:34
05:04
Yanlış kişiye gönderilen mesaj hayatlarını mahvetti | Video 11.01.2022 | 13:29
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Gaziantep'te sahte alkolden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi | Video 11.01.2022 | 13:26
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Rektör Özkan 'Asiye'nin maalesef yüz felci var'' | Video 11.01.2022 | 13:24
Ümraniye'de yaşanan olayda, 13 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli, kızın akrabaları tarafından kızın ağzından yazılan mesajlar ile buluşmaya davet edildi. Buluşma yerine gelen şüpheli, tuzağa düştüğünü anlayınca minibüsüyle kaçmaya çalıştı. Minibüsün arkasından koşanlardan biri minibüsün arka camını kırdı, ardından cama tırmanarak araçtan içeri girip tacizciyi darp etti. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.