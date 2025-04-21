Uyuşturucu taciri 52 şüpheli tutuklandı: 408 kilo bonzai üretilecek hammadde ele geçirildi | Video
Adana’da narkotik polisinin bir haftalık yoğun takibiyle düzenlediği operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 67 şüpheli gözaltına alındı 52'si tutuklandı. Operasyonlarda 408 kilogram bonzai üretilebilecek hammadde de ele geçirildi.
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