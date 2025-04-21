Uyuşturucu taciri 52 şüpheli tutuklandı: 408 kilo bonzai üretilecek hammadde ele geçirildi | Video 21.04.2025 | 10:10 Adana’da narkotik polisinin bir haftalık yoğun takibiyle düzenlediği operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 67 şüpheli gözaltına alındı 52'si tutuklandı. Operasyonlarda 408 kilogram bonzai üretilebilecek hammadde de ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir hafta içerisinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı baskınlarda 67 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 13 bin 551 adet uyuşturucu hap, 4 kilo 311 gram esrar, 2 kilo 173 gram kokain, 1 kilo 894 gram bonzai, 1 kilo 387 gram metamfetamin, 178 kök keneviri, 102 gram eroin ve 4 kilo 80 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen bonzai hammaddesinden 408 kilogram bonzai üretildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.