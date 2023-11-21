Uzungöl'e mevsimin ilk karı yağdı, göl çevresi beyaz örtüyle kaplandı | Video 21.11.2023 | 10:57 Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan deniz seviyesinden bin 90 metre yükseklikte bulunan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl mevsimin ilk karı ile tanıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yurdun bir çok kesiminde etkisini gösteren kar yağışı bir çok ilde yolların kapanmasına neden olurken Trabzon'un dünyaca ünlü turizm bölgesi Uzungöl'e de ilk kar düştü ve Uzungöl beyaza büründü. Kar yağışı sonrasında göl çevresinde kar kalınlığı 5-10 cm'ye ulaşırken, Uzungöl'e gelen ziyaretçiler hoş anlar yaşadı.Bursa'dan memleketine ziyarete gelen Ahmet Kurt yaptığı açıklamada "Yazın o yoğun turizm sezonunda birde böyle kışın Uzungöl'ü karlarla beraber görmek istedik. O yüzden kışın çok sakin ve durgun olan memleketimizde tam gezilecek, tam tatil yapılacak kış turizmine uygun cennetten bir bahçe olan köyümüzü ziyaret etmek istedim. Geldiğim içinde çok mutlu oldum. Gerçekten bizim memleketimiz her haliyle çok güzel. Herkesin kışın da burayı gelip görmeleri istiyoruz" dedi.