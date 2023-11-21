Uzungöl'e mevsimin ilk karı yağdı, göl çevresi beyaz örtüyle kaplandı | Video
Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan deniz seviyesinden bin 90 metre yükseklikte bulunan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl mevsimin ilk karı ile tanıştı.
Bursa'dan memleketine ziyarete gelen Ahmet Kurt yaptığı açıklamada "Yazın o yoğun turizm sezonunda birde böyle kışın Uzungöl'ü karlarla beraber görmek istedik. O yüzden kışın çok sakin ve durgun olan memleketimizde tam gezilecek, tam tatil yapılacak kış turizmine uygun cennetten bir bahçe olan köyümüzü ziyaret etmek istedim. Geldiğim içinde çok mutlu oldum. Gerçekten bizim memleketimiz her haliyle çok güzel. Herkesin kışın da burayı gelip görmeleri istiyoruz" dedi.
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